Iris Abravanel aponta exagero em internação de Silvio Santos: 'Não precisava'

Silvio Santos foi internado em 16 de julho, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após receber diagnóstico de Influenza A. Mesmo que a família negasse a hospitalização do apresentador, a assessoria de imprensa do SBT confirmou a situação após alta médica dele no sábado (20).

Quem não gostou nada da situação foi a mulher de Silvio Santos, Iris Abravanel. Ela disse que na sua opinião, o apresentador poderia ter se recuperado em casa, e afirmou que o comunicador está melhor do que nunca.

O dono do SBT passou cinco dias internado.

VEJA MAIS

"Ele só teve uma febre e foi levado [ao hospital]. A gente não sabia o que era e, depois dos exames, soube que era Influenza", pontuou Íris em coletiva de imprensa sobre seu próximo folhetim infantil, A Caverna Encantada. "Não era para ele passar dia nenhum [internado]", alegou.

Iris agradeceu pelo carinho e preocupação dos fãs com relação à saúde de Silvio: "A minha expectativa é que nós vamos ter uma longa vida juntos ainda. Vamos poder viver e comemorar muita coisa. Eu não penso nisso [na vida sem Silvio Santos]. Eu espero que as pessoas não pensem, porque ele está cheio de vida ainda".