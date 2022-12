Internautas elegem muso da seleção brasileira na Copa do Catar

Ao que tudo indica, a torcida já elegeu o muso da seleção brasileira da Copa do Mundo 2022. Como hoje (02), tem jogo do Brasil contra Camarões, certamente as atenções também estarão voltadas para ele.

Os holofotes viraram depois do gol de Casemiro no último jogo do Brasil na segunda-feira (28). Mas comemoração, o abraço do técnico Tite no filho, Matheus Bachi.

A beleza do auxiliar da seleção chamou bastante atenção.

Tite e Matheus trabalham há sete anos, além de auxiliar, ele também é influenciador digital e tem mais de 225 mil seguidores, número que tem aumentado durante a Copa do Mundo.

Na internet, ele compartilhar sua rotina com a mulher, Fernanda Silva Bachi, e os dois filhos, como as viagens que fazem juntos. Ela também trabalha como influenciadora.

Matheus é formado em Ciência do Exercício e começou a carreira como auxiliar de futebol do Caxias, sendo convocado para integrar o time da comissão técnica do Corinthians em 2015.

Em 2021, ele se envolveu em uma polemica, segundo o UOL. Matheus Bachi interagiu com publicações consideradas machistas, antifeministas, homofóbicas e transfóbicas, além de curti postagens ironizando a imprensa, o Supremo Tribunal Federal e a violência contra mulher. Por conta disso, patrocinadora da seleção, estaria monitorando o auxiliar.