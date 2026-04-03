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Internado, Mauro Mendonça celebra 95 anos com a família em hospital

Veterano recebeu homenagens de fãs e amigos famosos na publicação da esposa

O Liberal
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Mauro Mendonça está internado por uma gripe (Reprodução)

O ator Mauro Mendonça celebrou seus 95 anos nesta quinta-feira (2) de maneira singular. Atualmente internado em um hospital no Rio de Janeiro para se recuperar de uma gripe, o veterano recebeu o carinho da família e da esposa, Rosamaria Murtinho, em uma comemoração íntima na unidade de saúde. Rosamaria registrou o momento nas redes sociais, exaltando a união do clã Mendonça em torno de seu patriarca.

“Aniversário do Mauro que estava (sic) internado, então a comemoração foi no hospital. Família Mendonça reunida para festejar o patriarca”, escreveu.

A publicação rapidamente se tornou um mural de homenagens, com mensagens de colegas como Alessandra Negrini, Tata Werneck, Thiago Fragoso e Beth Goulart, como: “Ahhhhh, meu querido! Parabéns!!!! Melhoras!!! Mande meus beijos e abraços, sinto muita saudade!”, escreveu Alessandra Negrini. “Queridos”, comentou Tata Werneck. “Viva ele sempre”, desejou Guilherme Fontes, enquanto Beth Goulart escreveu “Mauro amado”. Já Thiago Fragoso também celebrou: “Maurão, querido! Parabéns”.

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Casados há 70 anos e pais de três filhos, Mauro e Rosamaria são um dos casais mais icônicos da TV brasileira. Em entrevistas recentes, a atriz relembrou os desafios das sete décadas de união, incluindo um período de separação que serviu para amadurecer a relação entre os dois.

 

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