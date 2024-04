Influenciadora descobre gravidez 15 dias após lipoaspiração

A ex-Fazenda Fernanda Medrado revelou ter descoberto a terceira gravidez 15 dias após realizar uma cirurgia estética de lipoaspiração. Segundo a influenciadora, o procedimento foi feito no 5° dia da gestação. Fernanda desconfiou quando começou a sentir fortes dores no pós-operatório. Ela ainda precisou parar com a medicação receitada e aguarda uma nova avaliação.

De acordo com o colunista Léo Dias, a influenciadora realizou o procedimento normalmente e os médicos não identificaram o feto no útero. Veja a postagem!

Fernanda Medrado já é mãe de dois meninos, Bryan e Josh, frutos do relacionamento com o DJ Claytão, desde 2018. Na web, internautas ficaram surpresos com os riscos de saúde da influenciadora e do bebê.

"Meu Deus do céu, e olha que a gente faz o teste antes de qualquer cirurgia, mas pode ter dado negativo", escreveu uma internauta. "Gente, isso é mais comum do que parece… Estando com poucos dias de gestação muitas vezes o beta HCG não pega (falso negativo)", defendeu mais uma.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)