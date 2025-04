Influencer que organiza campeonatos de carros volta a dirigir após ter pés amputados ao capotar BMW

O influenciador digital Matheus Dressler voltou a dirigir após a amputação dos pés. Aos 33 anos, ele segue em processo de recuperação após sofrer um acidente na Rodovia Antônio Machado Santana (SP-225), na região de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, no dia 15 de janeiro.

A cirurgia de amputação, com desarticulação do joelho direito, foi realizada no influenciador, que também foi colocada uma placa metálica na fíbula (osso que fica na canela) esquerda.

Dressler é conhecido por organizar o campeonato Race 100-200, disputa de velocidade, e por compartilhar sua rotina e conteúdos voltados ao universo automotivo nas redes sociais.

Recentemente, o influenciador postou um vídeo no Instagram em que aparece dirigindo um Golf GTI na noite da última segunda-feira (08). Na imagem, é possível ver que o carro foi adaptado para que ele consiga controlar os pedais de aceleração e freio.

"Depois de três meses, voltei a ter a sensação de liberdade", disse ele.

"Essas duas barras são conectadas por um anel, uma está presa no freio e a outra no acelerador. Ou seja, para acelerar, é só segurar com o dedão e, para frear, é só empurrar", explicou, em seguida.

Dressler já havia feito uma live falando sobre seu acidente e todo o processo de recuperação, mas agora, o influenciador divulgou o primeiro vídeo de seu retorno em seu canal no YouTube. Além de retomar a direção, ele também já voltou aos treinos de musculação e aos passeios com os amigos.

Em um vídeo, o influenciador mostra como foi o início de sua recuperação e aparece chegando do hospital após trocar o curativo da perna. Ele relata que foi necessário realizar um enxerto de pele na área amputada, retirando peles de sua coxa para o procedimento.