Influencer admite affair com Luan Santana: ‘Rolou’

A influenciadora Franciny Ehlke assumiu que teve um affair com o cantor Luan Santana. Em entrevista, ela deu detalhes do envolvimento amoroso com o cantor. Com informações do UOL.

Na época, ela passou a ser vista com frequência ao lado de Luan e virou assunto pois o músico tinha anunciado há pouco tempo o término do noivado com a modelo Jade Magalhães.

Questionada, Franciny deu detalhes de como encontrou o cantor: “Rolou uma coisa no Pantanal… Eu já acompanhava o Luan, e ele me respondeu um direct, a gente conversou, e ele me chamou para ir (para a live que ele fez no Pantanal, no ano passado). E aí eu falei: ‘Vou levar minha mãe’… Foi eu, minha mãe e uma produção do Luan. Só tinham músicos, pessoas que fizeram a live acontecer”, revelou.

A blogueira encheu Luan de elogios: “Não sei nem se ele vai gostar se eu disser isso… Mas eu posso dizer que ele é um príncipe, mais bonito pessoalmente”, disse Franciny Ehlke.