Incêndio atinge casa dos pais de MC Gui em São Paulo

A casa dos pais do cantor Mc Gui, na Vila Formosa, Zona Leste da capital paulista, pegou fogo na manhã deste domingo, 12. De acordo com os bombeiros, não houve feridos.

O fogo começou por volta das 6h57 e foi controlado cerca de cinco horas depois.

Quatro viaturas foram enviadas para a ocorrência e as causas serão apuradas.

Vídeos postados nas redes sociais do artista e familiares mostram o estrago. Dois carros da família aparecem carbonizados, assim como a garagem e parte da cozinha.

Em uma publicação no Instagram, o pai, Rogério, mostra o momento em que os bombeiros chegam ao local. Nas imagens, é possível ver as chamas na garagem - que fica abaixo do nível da rua - e em parte da casa, além da fumaça preta.

No vídeo, Rogério relata ter voltado à casa para resgatar o macaco de estimação da família, o Pipoca. "Eu me queimei todo, estou todo queimado", diz.

Ele grava o momento em que conversa com os agentes, informando que viu uma moto elétrica que estava carregando pegar fogo.

MC Gui publicou um vídeo ao lado dos pais, dentro da garagem da residência. Segundo o artista, os dois e um casal de amigos estavam chegando em casa de um aniversário quando viram o incêndio.

"Meus pais estão 100% bem fisicamente, graças a Deus. Óbvio que psicologicamente 100% abalados", diz o artista.

No momento do vídeo, a família informa que aguardava a chegada da perícia. As causas do incêndio estão sendo apuradas.