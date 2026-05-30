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Sete filmes indicados ao Oscar para assistir no streaming gratuito Tela Brasil

Estadão Conteúdo

O Tela Brasil, serviço de streaming gratuito, está no ar há alguns dias, mas teve seu lançamento oficial pelo governo federal neste sábado, 30. A lista de filmes e séries disponíveis para assistir engloba 555 produções.

Entre elas, há diversos longas-metragens que foram indicados ao Oscar. Confira abaixo uma lista com seis deles e, em seguida, conheça um pouco mais sobre cada filme.

Filmes indicados ao Oscar disponíveis no Tela Brasil

Orfeu Negro (1959) O Menino E O Mundo (2013) O Quatrilho (1995) O Que É Isso, Companheiro (1997) O Sal da Terra (2014) Lixo Extraordinário (2010)

Orfeu Negro (1959)

Dirigido pelo francês Marcel Camus, o filme foi produzido no fim dos anos 1950 e ganhou a Palma de Ouro do Festival de Cannes e o Oscar de melhor filme estrangeiro em 1959.

Trata-se de uma adaptação da peça Orfeu da Conceição, escrita por Vinícius de Moraes, que adapta a história de Orfeu e Eurídice aos morros do Rio de Janeiro.

O Menino E O Mundo (2013) Indicado ao Oscar de melhor filme de animação em 2016, o colorido longa de Alê Abreu gira em torno da história de um garoto que sai pelo país em busca de seu pai, se deparando com diversas paisagens e questões sociais.

O Quatrilho (1995) A história passada no interior do Rio Grande do Sul no início do século 20 mostra dois casais de imigrantes italianos que moram juntos por motivos econômicos. Um dos maridos, porém, se apaixona pela outra mulher, e eles acabam fugindo, deixando para trás o outro não-casal.

Com Gloria Pires, Patrícia Pillar, Alexandre Paternost, Bruno Campos e Gianfrancesco Guarnieri no elenco, o filme disputou ao prêmio de melhor filme estrangeiro no Oscar em 1996, sendo superado pelo holandês A Excêntrica Família de Antonia (1995).

O Que É Isso, Companheiro (1997) Baseado no livro homônimo escrito por Fernando Gabeira em 1979, o longa retrata o sequestro do embaixador dos Estados Unidos no Brasil durante a ditadura militar (1964-1985).

No elenco, nomes como Alan Arkin, Pedro Cardoso, Fernanda Torres, Selton Mello, Fernanda Montenegro e Luiz Fernando Guimarães. Concorreu como melhor filme estrangeiro em 1998, prêmio que foi vencido pelo holandês Karakter (1997).

O Sal da Terra (2014) O documentário mostra o trabalho e os pensamentos do histórico fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, considerado um dos mais importantes do mundo.

Dirigido por Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado (filho de Sebastião), recebeu um prêmio especial no Festival de Cannes, o César de melhor documentário e foi indicado ao Oscar de melhor documentário em longa-metragem em 2015.

Lixo Extraordinário (2010) O artista plástico Vik Muniz foi até um dos maiores aterros sanitários do mundo, no Estado do Rio de Janeiro, para buscar materiais recicláveis e "transformar lixo em arte".

A obra, que reflete sobre transformação e problemas sociais, concorreu na categoria de melhor documentário de longa-metragem em 2011.

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