Henry Cavill e Natalie Viscuso serão pais pela primeira vez; fãs reagem

O ator britânico Henry Cavill, 40 anos, e a namorada, Natalie Viscuso, 34 anos, serão pais pela primeira vez. O casal foi visto em Nova York, Estados Unidos, e, durante passeio, a barriga de grávida foi notada. Cavill confirmou a gestação em entrevista ao Access Hollywood durante o lançamento do seu novo filme, “The Ministry of Ungentlemanly Warfare”.

“Estou super empolgado. Eu e a Natalie estamos muito, muito empolgados. Tenho certeza que vocês verão mais a respeito [da gravidez]”, disse o ator. Conhecido por interpretar Clark Kent, o Superman, Cavill também trabalhou em “The Witcher”, “O Agente da U.N.C.L.E.”, “Enola Holmes” e “Argylle”. Natalie é herdeira de um empresário investidor em casas de shows nos Estados Unidos e vice-presidente de televisão no grupo Vertigo Entertainment.

A barriga de grávida de Natalie Viscuso foi notada durante passeio em Nova York ao lado do namorado, Henry Cavill (Reprodução / X (Twitter))

No X (Twitter), fãs reagiram à notícia com entusiasmo e brincadeiras. “Henry Cavill, pai do ano”, disse um internauta. “Henry Cavill tem cara de que será um pai incrível”, escreveu uma usuária. Veja outras reações.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)