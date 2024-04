Wagner Moura revela ter quebrado nariz de instrutor para gravação de ‘Tropa de Elite’; assista

Wagner Moura, intérprete do inesquecível Capitão Nascimento, do filme "Tropa de Elite", revelou algumas curiosidades dos bastidores do sucesso brasileiro. Em entrevista ao "PodPah", na última terça-feira (16/4), o ator contou ter encarnado no personagem e partido para a agressão física durante o treinamento.

"A preparação era sinistra, eu quebrei o nariz de um cara do Bope. Foi louco, porque o cara ficava me provocando, teve uma hora que ele falou uma coisa lá do meu filho e eu quebrei o nariz dele", disse ele.

Mesmo com o nariz quebrado, o treinador comemorou o feito por Wagner ter conseguido entrar no personagem. "Todo personagem que você faz, você tem ele dentro de você, você não vai buscar nada que você não conhece, eu sei o que é aquela raiva, sei o que é aquela violência, o processo com o Bope foi muito pra acordar essa agressividade, essa violência", completou.

Wagner também declarou não ter vontade de participar de projetos parecidos com esse, e, ainda, que a sequência do filme só gravada pelo bom convencimento do diretor, Zé Padilha.

Com carreira internacional, Wagner Moura está no Brasil para a divulgação de seu novo filme "Guerra Civil", produção norte-americana em que estrela ao lado de Kirsten Dunst. O pré-lançamento do longa-metragem acontece esta noite, em São Paulo, com a presença de diversos famosos.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)