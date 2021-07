Harry e Megan podem ser 'rebaixados' no Jubileu de Platina da rainha

O jornal Mail on Sunday noticiou que o Príncipe Harry e Meghan Markle foram convidados para o Jubileu de Platina da rainha Elizabeth II, que já está sendo organizado para junho de 2022. Tudo indica que o casal deverá comparecer ao evento.

A cerimônia comemorativa aos 70 anos de reinado contará com os membros da coroa britânica desfilando em carruagens reais pelas avenidas de Londres. Porém, como Harry e Meghan abriram mão dos cargos no alto escalão na família real em 2020, eles deverão desfilar em uma carruagem mais simples, criando um diferencial de tratamento no rigoroso protocolo da realeza.

Atualmente, o casal mantém residência fixa nos Estados Unidos junto com os filhos, Archie e Lilibet Diana.