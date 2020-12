Guitarrista do Roupa Nova faz homenagem para Paulinho: 'Meu baixinho'

Com a voz embargada de tanta emoção, Kiko, guitarrista do Roupa Nova, fez uma última homenagem ao amigo Paulinho, vocalista do grupo que morreu na noite de segunda-feira (14), aos 68 anos, devido a complicações da Covid-19.

O músico utilizou o Instagram na tarde de hoje (15), para publicar um vídeo cantando um solo da música “Volta pra mim”, um dos maiores sucessos do Roupa Nova, e "eternizada na voz do Paulinho”, como Kiko diz no registro.

Na publicação, o guitarrista também agradece o carinho de todos os fãs com a banda e as homenagens feitas para o amigo.

"Eu queria agradecer pessoalmente com um abraço todas as homenagens que estamos recebendo, todas as palavras de carinho, muitos artistas e músicos postando, que eu nem imaginava que éramos tão queridos, muitos amigos, muitos fãs, isso nos ajuda com um pouco mais de conforto, eu vou sentir muita falta dele do meu lado nos palcos, ouvir sua voz no meu ouvido. Obrigado! O Legado dele tá aí! Essa voz de Rock And Roll brasileira será eterna!", afirma.