Gretchen vai ser avó de novo. Saiba o nome do bebê.

Gretchen, de 63 anos, vai ser avó novamente. A diva contou que está muito feliz com a notícia, O filho dela, Sérgio Aversani, vai ser papai pela primeira vez. Já se sabe que o sexo da criança é masculino e o nome já foi decidido: será Arthur.

"Ser avó é algo divino. É um amor sem explicação. E eu estou amando passar por essa experiência de novo", comemorou Gretchen em entrevista a O Liberal.

A mãe do bebê é a psicóloga Rafaela Cecconello Aversani.

Arthur será o quarto neto biológico da esposa do músico paraense Esdras de Souza. Ela já possui Bento, de 3 anos, filho de Thammy Miranda; Samanta, de 3 anos, filha de Décio Nascimento Júnior; e Alyah, de 3 anos, filha do Gabriel Miranda.

Além desses, Gretchen também conta com Bia, de 18 anos, que ela classifica como "neta do coração" porque é filha de Jenny Miranda, filha adotiva da artista. Bia participou do reality "A Fazenda", da Record, após a polêmica pública dela com a mãe após a jovem ter tido um affair com Adriano Imperador.

Para Gretchen, ser avó é muito prazeroso porque "ser mãe é compromisso e responsabilidade, enquanto ser aví é curtição alegria e desfrute".

Perguntada como é a Gretchen vovó, ela responde: "Sou uma avó muito tranquila e não me intrometo na vida nem na criação dos netos".