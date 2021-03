Gretchen revela que coleciona vários brinquedos sexuais em gaveta secreta

Mesmo vivendo uma vida conjugal ao lado do paraense Esdras Souza, Gretchen revelou não abrir mão de ter vários ‘brinquedinhos’ eróticos para se divertir sozinha. A confissão da cantora foi feita durante uma live em que ela participou com uma marca de produtos sexuais.

"Eu tenho a minha gavetinha secreta. Ele [Esdras] nunca me perguntou. Ele não quer saber. Ele é uma pessoa que me dá toda liberdade. Eu converso com ele sobre isso, ele acha um máximo eu entender, procurar saber, e aí a gente tem ainda mais prazer juntos. Sabe, você tem que saber que a sua mulher tem a intimidade dela", disse.

Na opinião da artista, é muito importante a mulher se permitir brincar com o próprio corpo, provar experiências novas e testar vários fetiches e desejos a dois ou a sós mesmo. Gretchen confessou ter utilizado um vibrador e adorado o teste.

"É extremamente legal, delicado, super prazeroso e discreto. Cabe na palma da mão", afirmou.

A rainha do rebolado se empolgou durante a live e pediu que a marca enviasse para ela um vibrador, que suga o clitóris, que tem feito bastante sucesso com o público feminino.

"Eu quero esse! Você pode mandar esse que está na sua mão. Eu adorei esse história de clitóris falando 'oi'. Pode separar ele pra mim", disse, aos risos.