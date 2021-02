Gretchen cobra R$ 500 por 'coach de vida'

Após anunciar que está oferecendo serviços de 'coach de vida', a cantora Gretchen, de 61 anos deu detalhes sobre a nova profissão, como o valor cobrado, R$ 500. Os atendimentos serão presenciais e há agenda para São Paulo entre os dias 20 e 26 de março.

Em uma publicação no Instagram, ela explicou sobre o processo ao aparecer no espaço onde os encontros vão ocorrer. “Esse é um pedacinho do espaço onde vou atender vocês que querem mentoria de vida, que querem dividir sua experiência de vida comigo, que querem conversar, que querem falar principalmente desse momento que está tão difícil, para mim e para vocês também”, disse.

“Vocês que estão com ansiedade, com problema de depressão, eu sei como é difícil passar por esse momento, a gente também está passando, mas a gente aqui do espaço holístico tem como ajudar você”, completou.

Gretchen falou que o marido dela, Esdras, fará atendimentos no âmbito da musicoterapia e do reiki, uma técnica que, embora não seja reconhecida pela medicina, é usada como terapia complementar. “Eu acho que é uma terapia muito legal, alternativa, que vai fazer muito bem para você nesse momento”, afirmou a cantora.