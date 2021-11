Grazi Massafera posa em momento íntimo com namorado durante viagem pelo Nordeste

Deitados em uma rede, a atriz Grazi Massafera publicou um momento íntimo ao lado do namorado, o produtor de filmes Alexandre Machafer, na última terça-feira (2), durante um tour que o casal está fazendo pelo Nordeste do país. As informações são da Revista Quem.

VEJA MAIS

Os pombinhos estão hospedados em um hotel de luxo com diárias que vão até 5 mil reais, no Ceará. Em um quarto privado, eles estão podendo além de dormir juntos, também desfrutar de uma piscina privada e com vista para o mar.