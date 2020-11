Grávida, Camilla Camargo sente a bebê mexer

A atriz Camilla Camargo está grávida pela segunda vez. Ela já é mãe de Joaquim, de 1 ano e 4 meses, e está no sexto mês de gestação da filha, Julia. Ela postou vídeo com o feto se mexendo dentro da barriga dela.

"Conseguiram ver a Julia se mexendo no vídeo anterior? Começando a 24ª semana", contou.

Estou tendo muita vontade de coisas com vinagre. Tomate com vinagre, saladinha de repolho com vinagre... E já tive desejo de pamonha, mas graças a Deus consegui resolver o meu problema", afirmou em post anterior.

Camilla prepara um canal no Youtube para para sobre maternidade, mulher, trabalho e família.