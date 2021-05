Grávida? Andressa Urach fará teste de gravidez após atraso

Andressa Urach pode estar grávida! A modelo compartilhou a notícia com os seguidores pelos stories do Instagram e dá para notar que ela está ansiosa para saber se vai ser mãe novamente. Na publicação, ela revelou que está com o ciclo menstrual atrasado há sete dias:

"Ansiosa! Será que conseguimos? Vou fazer o teste de farmácia amanhã. Quem aí é tentante também?", publicou ela na noite desta terça-feira. Após o post, Urach ainda não revelou se já realizou o teste ou não. Mas os seguidores estão aguardando ansiosamente a resposta.

(Reprodução: Instagram)

Casada com Thiago Lopes desde dezembro de 2020, Andressa já é mãe de Arthur Urach, de 15 anos, de seu antigo relacionamento com Tiago Costa.