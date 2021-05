Gravadora confirma que Juliette recusou participar de clipe de Luan

A Sony Music confirmou que Juliette voltou atrás e decidiu recusar participar do novo clipe de Luan Santana, artista da gravadora. A campeã do “BBB 21” aceitou o convite feito pelo sertanejo ao vivo, no Multishow, e dias depois, mudou de ideia.

“Na quarta-feira, dia 5 de maio, Luan Santana participou como convidado especial, juntamente com todos os integrantes do ‘BBB 21’, do programa A Eliminação – O Reencontro, comandado por Vivian Amorim e Bruno de Luca, no canal Multishow. Durante a atração, ao vivo, o artista convidou Juliette para participar do clipe de sua nova música, ‘Morena’. A gravadora Sony Music deu continuidade ao convite, que foi recusado, antes do início das negociações”, destacou o comunicado.

Em outra ocasião, em entrevista ao Extra, Juliette pontuou que, por mais que fosse fã do cantor, precisava estudar as propostas antes de confirmá-las. “Antes de tomar qualquer decisão, antes de assinar, preciso estudar o que eu realmente quero, como quero, e quando eu estiver empoderada dessa decisão de carreira, aí eu começo a fazer o que eu tiver vontade. Acho o Luan um artista maravilhoso, lindo, gatíssimo, mas cada coisa no seu tempo e no seu lugar pra gente não meter os pés pelas mãos”, disse.