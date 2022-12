Globo não renova contrato com Fernanda Lima após 18 anos

Após 18 anos como contratada da Globo, a apresentadora Fernanda Lima está se despedindo da emissora. Não há interesse da empresa em renovar o contrato com a artista. Seu vínculo com a Globo se encerra em janeiro de 2023.

Ao colunista Gabriel Perline, do IG Gente, Fernanda contou que a decisão é resultado de um corte de gastos que está acontecendo na empresa. A apresentadora deixou claro que foi avisada com antecedência sobre a demissão.

"Não sei o que será do futuro, eu quero deixar um pouco livre, quero estudar um pouco. Também o meu contrato com a Globo encerra em janeiro. Então, vem aí um mundo mais livre, onde eu, provavelmente, não vou estar contratada”, começou ela, ainda insegura com futuros projetos.

Fernanda teve destaque na emissora com o Amor & Sexo, um dos programas mais transgressores da TV aberta brasileira. Foram 11 temporadas, mas ele chegou ao fim em 2018.

A apresentadora ainda comandou dois realities musicais na casa, o Superstar (2014-2016) e o Popstar (2017). Porém, desde desde 2020 ela estava somente no GNT, onde apresentou o Caminhos Zen e o Bem Juntinhos.