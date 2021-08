Globo mostra primeira chamada de ‘Domingão com Huck’; veja

Na tarde desta terça-feira (17), a Globo divulgou a primeira chamada do “Domingão com Hulk”. Após 32 anos, a tradicional atração da emissora terá um novo apresentador e o programa de estreia já está “saindo do forno”. As informações são do Portal Holanda.

No vídeo, Huck vai até a casa de diversos telespectadores e pede para entrar em suas casas aos domingos. “Nos últimos 20 anos, pessoas do Brasil inteiro abriram suas casas pra mim. E uma porta aberta é muito mais do que um convite para entrar na casa de alguém. É uma oportunidade de conhecer a vida e os sonhos de quem mora ali. O que me deixa muito feliz. E agora uma nova porta se abriu. E eu preciso te perguntar: eu posso entrar e passar o domingo na sua casa, junto com vocês?”, diz o apresentador.