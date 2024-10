Gleici Damasceno vive emoção no Círio de Nazaré pela primeira vez

A atriz Gleici Damasceno, vencedora do BBB18, está em Belém para acompanhar o Círio de Nazaré, a convite do Festival Psica, que este ano realiza o “Psica da Naza”, uma imersão cultural que reúne convidados, artistas, pesquisadores, ativistas e influenciadores periféricos, pretos e indígenas, principalmente da região Norte.



É a primeira vez que Gleici participará do Círio. “Primeira vez no Círio. Tá sendo… Eu nem sei explicar a emoção que estou sentindo, porque sempre foi um grande sonho fazer parte dessa maior manifestação católica do Brasil aqui. Então, assim, eu amo Belém, amo essa festa. A última vez que vim, faltava uma semana para o Círio acontecer. Eu fiquei, meu Deus, só que eu não fiquei. E agora estou aqui, celebrando junto com todo mundo. É uma alegria imensa, a energia que tem vibrado na cidade tem sido muito linda para mim. Eu espero curtir tudo”, disse Gleici.

ASSISTA:

No sábado e domingo, o Psica de Nazaré, com transmissão pela internet, terá shows de Layse, Íris da Selva e Luê, além dos mestres Manoel Cordeiro, Lourival Igarapé, Junior Soares e da mestra Nazaré Pereira.

Entre as participações confirmadas estão os artistas visuais Santo, Gabriel Cardoso, Naré e Guilherme Tasrky; a galera da aparelhagem David Sampler, Marcos Maderito e Keyla Gentil; o chef de cozinha amazônica Rubão e o músico LGBTQIAPN+ Aqno, entre muitos outros convidados.