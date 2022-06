GKay descolore cabelo e sobrancelha e vira alvo de comentários; confira o antes e depois da fama

A influenciadora digital Gessica Kayane, conhecida como GKay, virou um dos assuntos mais discutidos na web durante essa semana, após descolorir o cabelo e as sobrancelhas. Nas redes sociais, muitos elogiaram e outros depreciaram a mudança da humorista, que já fez diversos procedimentos estéticos no corpo, rosto e cabelos nos últimos anos.

Irritada com os comentários negativos, GKay resolveu se manifestar após o ocorrido. Por meio do Twitter, a artista publicou uma mensagem em que pede para que a deixem “ser feia em paz”. Veja:



Antes da mudança no cabelo e sobrancelha, a humorista virou assunto na internet após aparecer com uma barriga tanquinho, em um vídeo, depois de realizar uma lipo lad, um procedimento que faz uma espécie de modelagem da musculatura do abdômen.

Na ocasião, alguns internautas teceram críticas sobre o aspecto pouco natural do procedimento e também chegaram a afirmar que Gkay estava prendendo a respiração para manter o formato da barriga na gravação. A influencer, entretanto, não deixou "passar batido" e respondeu as acusações com a publicação de um vídeo em que ela respira e mostra que a barriga é “natural”.

Veja Gkay antes e depois dos procedimentos estéticos:

Veja o antes e depois da humorista Gkay

