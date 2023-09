Gisele Bündchen compra mansão de R$ 45 milhões em Miami; veja fotos

A supermodelo Gisele Bündchen, 43, comprou uma nova mansão por R$ 45 milhões. A propriedade, medindo cerca de 30 mil m², está localizada em Miami, nos Estados Unidos. Chamam atenção as instalações luxuosas do imóvel, que possui um campo de futebol em tamanho real e uma área para equitação com capacidade para dez cavalos, segundo o jornal The Washington Post.

Sala da nova mansão de Gisele Bündchen. (Reprodução)

A mansão conta com nove quartos, piscina com borda infinita, jacuzzi, quadras de tênis, cozinha externa com forno de pizza, churrasqueira e uma geladeira para vinhos. A suíte master possui uma varanda e closet espaçosos. A bancada da cozinha foi importada diretamente da Itália.

Vista panorâmica da mansão americana de Gisele Bündchen. (Reprodução)

Gisele teria adquirido a mansão supostamente com a ajuda da nova cunhada, Laura Valente. Ela é irmã de Joaquim Valente, professor de jiu-jitsu da modelo e apontado pela mídia como seu novo affair, conforme publicou o site TMZ.

No ano passado, Gisele se separou do ex-jogador de futebol Tom Brady, após 13 anos de casamento. Os dois têm um casal de filhos.