Gilberto Nogueira já acumula R$ 10 milhões em contratos, revela colunista

O ex-"BBB 21" Gilberto Nogueira não conquistou o sonhado prêmio de R$ 1,5 milhão no reality show global. Mas, isso parece não ter atrapalhado o economista de fechar novos contratos, que chegam a acumular aproximadamente R$ 10 milhões de reais. A informação foi divulgada pelo colunista Leo Dias.

De acordo com a coluna, o acordo mais recente de Gil é com o banco Santander, que rendeu ao pernambucano R$ 2,5 milhões por um contrato de 18 meses. Além disso, o economista assinou parcerias com a marca de sabão OMO, o chocolate Bis e a marca de alimentos Vigor.

Inclusive, fontes próximas a Gilberto teriam afirmado ao colunista que ele está receoso em fechar novos contratos com medo de não ter tempo de atender todas as demandas. Recentemente, Gil foi contratado pela TV Globo, e terá um quadro no programa "Encontro com Fátima Bernardes".

No entanto, Gil já deixou claro que não irá abandonar o PhD fora do Brasil. Ele deve seguir com os trabalhos no País até meados de setembro e depois seguirá para a Califórnia rumo ao pós-doutorado.