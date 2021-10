Gil do Vigor aparece em vídeo com presidente da Marvel

Gil do Vigor esteve entre os assuntos mais comentados nas redes sociais nesta terça-feira, 19. O nome do ex-BBB 21 ganhou repercussão internacional após uma entrevista do presidente da Marvel, Kevin Feige. No Twitter, viralizou um vídeo do prestigiado produtor falando com a revista Variety durante première do filme Eternos, em Los Angeles, Estados Unidos, e Gilberto aparece ao fundo.

O economista, que está realizando um PHD no país, deu uma pausa nos estudos para ir ao concorrido evento de lançamento do longa da Marvel na noite de segunda-feira, 18.

Diante do crescente número de citações, usuários americanos do Twitter passaram a questionar quem, afinal, é Gil do Vigor. E internautas brasileiros apresentaram o ex-BBB aos estrangeiros. "He is the Gil do Vigor, brazilian economist, very famous in your country" ("Ele é o Gil do Vigor, um economista brasileiro, bem famoso no nosso País"), comentou uma pessoa na página da Variety.

Outro brasileiro escreveu: "He's one of the 100 most influential black people (under 40) of the world, according to the MIPAD. He's a symbol for diversity in Brazil, now going international. We're so proud of him" ("Ele é um dos cem negros mais influentes - com menos de 40 anos - do mundo, de acordo com o MIPAD. Ele é um símbolo da diversidade no Brasil, agora se internacionalizando. Estamos muito orgulhosos dele").

No Instagram, Gilberto comemorou a oportunidade de participar de um evento com diversos artistas como Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden e Gemma Chan. "Foi uma loucura participar disso. Que honra, que lugar lindo", disse.

"A gente viu os diretores e alguns atores. Foi um regozijo, mas não deu para tirar foto com o povo. O filme é incrível e tem muita representatividade. Tiveram cuidado de contar uma história muito bonita. O filme é surreal", acrescentou.