Geisy Arruda aparece seminua e dá spoiler de ensaio sensual: ‘Vai ser daquele jeito'

Geisy Arruda elevou o clima nas redes sociais na noite da última segunda-feira (31), ao publicar uma série de vídeos em que aparece mostrando bastidores do seu mais novo ensaio fotográfico. A modelo não economizou na sensualidade e surgiu usando uma lingerie vermelha transparente.

“Vai ser daquele jeito”, brincou, nos stories do Instagram.

Em uma publicação feita no perfil oficial da influencer, ela publicou mais um registro em que aparece mostrando detalhes do look minimalista, colocando o corpão pra jogo e dando o que falar na web. Os internautas não pouparam elogios a ela.

“Sempre gostosa”, elogiou uma fã. “Que mulher”, disse um segundo.