Gaby Amarantos chama atenção com look ‘feito’ de calcinhas em bloco no Rio de Janeiro

A cantora Gaby Amarantos foi um dos destaques do bloco de Carnaval "Fogo e Paixão", que desfilou neste domingo (23/02) no Largo São Francisco de Paula, no Centro do Rio de Janeiro. Em suas redes sociais, ela chamou atenção pelo figurino escolhido para a ocasião.

Ela apareceu no evento vestindo um look feito com peças íntimas. A produção incluía um sutiã estruturado e uma saia composta por várias calcinhas penduradas, formando um figurino inusitado. Confira:

No post, Gaby compartilhou registros da apresentação e comemorou a participação no bloco. “Trouxe calcinhas e o meu coração para cantar e encantar no Fogo e Paixão! Obrigada, Rio de Janeiro, por receber o calor da mulher da Amazônia e me tratar feito a Rainha que sou!”, escreveu.