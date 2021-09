Gabriel Medina raspa os cabelos e esposa do atleta dispara: 'Endoidou'

O surfista Gabriel Medina resolveu ousar no visual e apareceu com os cabelos raspados em um vídeo divulgado pela esposa do atleta, Yasmin Brunet, nas redes sociais. A modelo afirma que o marido "endoidou de vez". As informações são da Revista Quem.

Nos stories no Instagram, a influencer aparece filmando o campeão mundial e mostra o resultado da mais nova peripécia dele. "Tem gente de cabelo novo novo. Ele endoidou de vez, falou: 'vou raspar, dane-se'. Tá gato", elogiou.