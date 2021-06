Gabily vibra com sucesso de último clipe feito com MC Kevin: 'Muito feliz'

Gabily e MC Kevin gravaram a música "Bilhete Premiado" pouco tempo antes do funkeiro morrer. A canção, foi o último trabalho que Kevin fez uma participação especial. De acordo com o UOL, a cantora disse que está muito feliz pelo hit ter ganhado o coração dos fãs, pois já está com quase cinco milhões de visualizações no Youtube.

Apesar de quase desistir do clipe, devido a morte de MC Kevin, a cantora falou que está realizada por apostar num projeto que sempre acreditou: "Eu sempre acreditei muito nessa música e fico ainda mais feliz porque consegui realizar o sonho do meu amigo Kevin, que era de atuar. O retorno do público tem sido demais. Estou muito agradecida por esse feito", contou. A gravação do clipe "Bilhete Premiado" foi no mesmo hotel onde o cantor morreu.

Ela falou como era trabalhar com o funkeiro: "O encontro com Kevin foi maravilhoso pra gravar o clipe. E como em todos os meus encontros com ele, foi incrível, ele sempre estava feliz. Tava na melhor fase da carreira dele, alegre. Tava sempre de bom humor. Não tinha tempo pra ficar reclamando da vida e falando mal de ninguém. Kevin tava sempre alto-astral. Sempre no melhor dia dele", comentou.

Mesmo com a tristeza da perda, ela diz se sentir feliz por ter demonstrado a sua admiração pelo trabalho de Kevin.