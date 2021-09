Gabi Brandt diz que acredita na mudança de Saulo após supostas traições

Na noite de terça-feira (21), a influencer Gabi Brandt abriu sua caixinha de perguntas no Instagram para interagir com os seguidores. Dentro das curiosidades, um fã queria saber se ela acreditava na mudança do seu marido, Saulo Poncio. O casal passou por uma crise após o cantor se envolver em várias polêmicas sobre supostas traições. As informações são da Quem.

"Acredita na mudança de saulo?", perguntou um seguidor. "Eu não só acredito, eu VIVO a mudança dele. A mudança do Saulo faz parte do meu testemunho... qualquer um que encontra com ele, percebe. Até a feição dele mudou. E sou muito grata a Deus por isso, por ele. Só eu sei o quanto orei para que ele fosse transformado, pra que a alma dele fosse salva e, nem por um segundo, duvidei que Deus teria esse poder", declarou.

Continuando a resposta, ela lembrou das críticas que recebia nas redes sociais. "Eu acredito tanto que dei minha cara a tapa aqui. Fui muito julgada, muito xingada e eu sabia que seria. Mas se teve uma coisa que aprendi é que ninguém perde por acreditar no melhor das pessoas e crer que Deus pode transformar até o mais improvável".

Gabi ficou conhecida por ser uma das protagonistas da primeira edição do 'De Férias Com o Ex'. Lá, ela protagonizou cenas quentes com o Gui Araujo, seu ex-namorado. Recentemente, ele falou sobre a blogueira no reality 'A Fazenda'. "Se eu não tivesse vacilado, a gente estaria junto até hoje", comentou ele sobre o relacionamento.