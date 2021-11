Fred nega traição à Bianca Andrade e diz que vai tratar dos rumores de ‘chifre’ na Justiça

Fred, marido da influencer ‘Boca Rosa’, utilizou as redes sociais nesta terça-feira (23) para negar os rumores de uma suposta traição à Bianca Andrade. Os boatos começaram a circular nas redes sociais após um vídeo em que o jogador aparece curtindo uma piscina bem ‘soltinho’ na companhia de uma jovem de seus 20 anos ter viralizado na internet.

Em uma publicação feita nos Stories do Instagram, o jogador afirmou que ‘não aguentava mais’ se pronunciar sobre o assunto. Esta não é a primeira vez que a fidelidade de Fred é questionada por internautas.

"Eu vi que mais uma vez inventaram um monte de mentira e vim aqui de novo me posicionar negando tudo isso. Tudo o que está aparecendo por aí é tudo mentira. Porém tem uma diferença dessa vez, eu cansei, não aguento mais. É um desrespeito pra mim como pessoa, como marido, como pai, jornalista, profissional, como tudo. Então já estou falando com assessoria, com advogados e a gente vai tomar as devidas providências", desabafou.

Confira o vídeo da suposta traição: