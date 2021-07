Flavia Alessandra viaja à Amazônia e revela fascinação pelo cenário: ‘Coração do país'

A viagem da atriz Flávia Alessandra em família segue, nesta terça-feira (27), explorando as belezas da Amazônia. Ela, o marido Otaviano Costa, e a caçula, Olívia, conheceram na última terça-feira (26) o famoso encontro do Rio Negro e Solimões, em Manaus.

Nas redes sociais, a global afirmou estar encantada com a beleza exuberante do “coração” do país. Com uma série de fotos publicadas nas redes sociais, Flávia compartilhou visualmente com os seguidores sobre o banho de rio e a vista ao pôr-do-sol.

"No coração do nosso país, a Amazônia. Assistir ao pôr-do-sol do flutuante. O encontro das águas do Rio Negro e do Rio Solimões. Oli se sentindo um boto! Os momentos mais especiais que alguém pode vivenciar no Brasil", escreveu na legenda da foto. Durante o passeio, a atriz também postou uma série de stories no qual aparece comendo o peixe típico da região, o Tambaqui, e conhecendo uma tribo índigena.

Otaviano Costa também curtiu bastante o passeio e afirmou que tudo “ficará para sempre dentro de nós”, em referência às experiências vividas na região.