Fiuk e Gilberto se encontram para um jantar em família

Fiuk e sua mãe, Cristina Kartalian, receberam Gilberto Nogueira para jantar em sua casa, em Alphaville, São Paulo. O economista também estava acompanhado pela mãe, Jacira Santana, e pela irmã, Janielly Nogueira.

(Reprodução: Instagram)

Cristina fez uma decoração especial para receber Gil e publicou uma imagem onde escreveu: "Estar com vocês é uma alegria". Uma melancia decorada com uma réplica de uma foto de Cristina, Gil e Fiuk foi usada para decorar a mesa do jantar.

(Reprodução: Instagram)

Recentemente, as mães dos ex-brothers já tinham se encontrado no Rio de Janeiro, onde estavam acompanhando os filhos. Jacira Santana e Cristina Kartalian compartilharam um clique do momento em que se encontraram em um hotel.

Jacira disse: "Que encontro maravilhoso. A mamãe do Fiuk". Cristina compartilhou a imagem e adicionou: "Amo".