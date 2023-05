Vidente diz que Joelma vai acabar a carreira e que pode ser cobrada por 'desobediência espiritual'

Mestre José, da Bahia, conhecido por fazer adivinhações sobre o futuro de famosos, fez um alerta para a cantora Joelma a partir da leitura das cartas do tarô. Ele prevê que a artista poderá ser cobrada por "desobediência espiritual". O vidente afirma que a estrela do Calypso teria um chamado para deixar a carreira na música popular e entrar de vez no mundo gospel. Ele afirma que Joelma está dividida entre as duas áreas da música.

Segundo o vidente,e até ser, caso não mude de vez para o mundo gospel, o que poderá levá-la a terou até uma, podendo sofrer um acidente , caso não decida abraçar o novo chamado.

Assista ao vídeo completo do vidente: