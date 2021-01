Filhos de Alok e Romana Novais ganham festinhas de aniversário

Romana Novais e Alok estão celebrando o primeiro mês de vida de Raika, e decidiram fazer uma festinha para comemorar. No Instagram, a médica e influenciadora digital mostrou alguns detalhes do evento. “Dia de fotos do mesversário. A minha bonequinha está com essa roupa mais linda”, babou a mamãe, coruja.

A médica mostrou uma mesa montada com bolo, docinhos e decoração, tudo em tons claros. Romana ainda garantiu que celebrará todos os meses de Raika com um painel de relógio, para as fotos.

Raika, filha de Romana Novais e Alok, faz um mês (Reprodução)

No último dia 10 de janeiro, a médica e Alok celebraram o aniversário de 1 ano de seu filho mais velho, Ravi. Romana mostrou detalhes de decoração, comida e momentos em que o garotinho se divertia na festa.

“Eu estava muito ansiosa pra ver a reação dele quando visse a surpresa que a mamãe preparou. E essa foi a carinha dele quando abriu a porta! Dono de um olhar tímido... em 10 minutos já tinha bagunçado tudo!”, disse Romana.

VEGANA

Laura Neiva resolveu aproveitar um tempo livre nesta terça-feira (19) para matar a curiosidade de alguns de seus seguidores sobre a vida pessoal. Assuntos como amamentação, distância da família pela pandemia, vacina para a covid-19 e até alimentação vegana apareceram na caixinha de perguntas que a atriz resolveu responder por lá.

Laura contou que a filha, Maria - que tem pouco mais de 1 ano e é fruto do casamento com Chay Suede -, assim como ela, segue uma dieta vegana, desprovida de qualquer produto de origem animal e baseada no consumo de produtos de origem vegetal.

A atriz contou anteriomente que teve dificuldades na amamentação da pequena e que, por causa das dores que sentiu, chegou a pensar em desistir. “Sim, pensei muito em parar de dar de mamar, mas tive muito apoio do Chay, da minha mãe, da pediatra da Maria, e da minha grande parceira Sabrina, que me ajudou nessa empreitada de conseguir começar a dar de mamar”.

Tendo superado as dificuldades, conta que Maria mama ainda hoje: “Ainda amamento”. Sobre a introdução alimentar, revela: “Maria demorou quase 1 mês pra começar a comer”.

Ansiosa para tomar a vacina, a paulista falou sobre as dificuldades de morar longe da mãe, Micheli, e da família: “Eu e minha mãe sempre fomos muito coladas. Essa é a foto da nossa última despedida... Eu achava que oa visitá-la 3 meses depois, mas veio o coronavírus e ficamos quase um ano sem nos vermos”, revelou.