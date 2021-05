Gio Ewbank revela que filho pergunta se vai receber para gravar vídeos com ela

Giovanna Ewbank respondeu algumas perguntas dos seguidores do seu canal no YouTube e revelou que Bless não curte muito as gravações, diferente da irmã Titi, de 7 anos, que adora participar dos vídeos com a mãe.

"Tudo o que a Titi mais quer na vida é ter um quadro no canal só dela (...) Bless não é muito a fim. Às vezes ele quer, às vezes ele não quer. Então, vamos deixar ele livre. A gente fica assim: 'Vamos gravar, filho?' E ele: 'Eu vou ganhar dinheiro?', contou Giovanna em meio a gargalhadas.

Gio ainda falou sobre ter inventado o nome do seu filho caçula, Zyan, de 10 meses. Ela explicou sobre a inspiração para ele: "O nome Zayn é um nome árabe. A gente tem amigos do Malawi, uma família, que tem um filho que chama Zayn. É a coisa mais linda do mundo! Essa família nos ajudou muito nos dois processos, da Titi e do Bless, no Malawi”, declarou.

Ela ainda contou sobre o significado do nome do filho: “É um nome de que eu gosto muito e significa 'gracioso'. Eu inventei um outro nome, porque acho que Zyan não existe! E eu resolvi falar que é 'gracioso'. Porque se eu inventei o nome eu invento o que significa!", explicou em tom bem-humorado.