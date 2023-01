Filho de Antônio Fagundes assume namoro com ator da TV Globo; veja

O amor está no ar e dessa vez chegou até os bastidores da novela Cara e Coragem, da TV Globo. O romance entre Bruno Fagundes, filho de Antônio Fagundes, e Igor Fernandez, ambos no elenco da atual novela das sete da emissora, agora é oficial. Em postagem no Instagram, Bruno assumiu publicamente o relacionamento. De acordo com o site Extra, já estão juntos desde o início do primeiro semestre de 2022.

Em seu perfil na rede social, Bruno compartilhou o registro feito durante uma viagem dos dois a Minas Gerais, em outubro, o que levantou a suspeita de um affair entre os dois. O romance foi confirmado pela equipe de Bruno. Veja!

Bruno Fagundes e Igor Fernandez (Reprodução / Instagram)

Bruno, filho de Antonio Fagundes, nunca havia falado abertamente sobre sua sexualidade. Igor, por sua vez, já foi casado com outro rapaz e concedeu entrevistas na época da novela Bom Sucesso (2019) citando o relacionamento.