Filha de Bonner e Fátima responde sobre suposto relacionamento com filha de Flávia Alessandra

Beatriz Bonemer, filha de William Bonner e Fátima Bernardes, usou as redes sociais para responder questionamentos sobre a relação dela com a filha da atriz Flávia Alessandra com falecido diretor Marcos Paulo, a também atriz Giulia Costa.

As duas costumam aparecer sempre juntas e seguidores começaram a perguntar se elas namoram.

Bia falou abertamente sobre a vida amorosa e a sexualidade dela e afirmou que é grande amiga de Giulia: “Gente, eu vou responder essa porque a maior parte das perguntas é sobre isso, ou tem alguma relação com isso. Então, não. Eu não namoro a Giulia. Nós somos amigas que comentam nas fotos uma da outra como qualquer outra amiga comentaria. É isso”, esclareceu.

Bia se descreveu como tímida, calma e de alto astral, mas evitou falar de pretendentes, sugerindo que é desapegada.