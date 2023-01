Filha de Dudu Nobre se manifesta sobre estupro de que foi vítima

Depois de ficar um tempo afastada das redes sociais, a cantora e influenciadora digital Lily Nobre, 20, se manifestou sobre a violência sexual de que foi vítima. No último dia 7, ela registrou queixa por estupro de vulnerável na 42ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro,

"Acho que a maioria já sabe o que aconteceu comigo. Foi uma situação horrível. Estou melhor, estou melhorando", informou a filha do cantor Dudu Nobre e da dançarina Adriana Bombom.

Ela os seus stories do seu perfil no Instagram para falar como tem sido os últimos dias.

"Já comecei o meu tratamento psicológico. É muito importante ter uma pessoa acompanhando a gente e ajudando a gente a desabafar cada vez mais. Não quero que a minha vida pare por essa situação. Vou tentar voltar aos pouquinhos”, contou.

Lily ainda explicou a decisão que tomou: "Eu me afastei esse tempo, porque achei necessário ficar um pouco distante do Instagram e das redes sociais. Não queria cair em armadilhas mentais e fazer besteiras. Queria ficar um pouco com a minha família e com as pessoas que estão me dando todo apoio e suporte possíveis no meu dia a dia”.

A artista contou que tem recebido muito carinho dos fãs, e isso tem ajudado com o passar dos dias. "Mas estou passando para agradecer todo mundo que me mandou mensagem de carinho e preocupação. Me senti muito acolhida", disse.

No início deste mês, Lily Nobre teria sido estuprada por mais de uma pessoa enquanto se encontrava numa festa ao lado de amigos, após comemorar o aniversário da mãe. Ela resolveu acompanhar conhecidos a um outro festejo, numa casa na comunidade da Beira Rio, zona oeste da capital carioca, onde a violência aconteceu.