Filha de brasileira, mulher de Justin Bieber rouba a cena em festa

Justin e Hailey Bieber exibiram suas melhores versões ao participarem de uma festa em West Hollywood, na Califórnia, organizada pelo popstar de 27 anos para celebrar o leilão de sua galeria de arte.

O cantor deixou de lado seu estilo ultracasual e street com um smoking preto clássico, enquanto a modelo de 24 anos estava deslumbrante em um vestido de veludo preto Alessandra Rich, que tinha uma transparência que deixa as belas pernas da esposa de Bieber à mostra.

Justin apresentou um show como parte do “Justin‘s Freedom Art Experience” no fim de semana passado no novo SoFi Stadium, durante o qual ele se apresentou ao lado de amigos famosos para milhares de voluntários. E tudo indica que a experiência culminou com o evento de exposição de arte na segunda-feira (27).

A exposa de Bieber é filha de brasileira. Entre os convidados de destaque na festa estavam a cantora Kehlani e o rapper Usher.