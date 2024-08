Filha de Angelina Jolie e Brad Pitt, Shiloh consegue aprovação para retirar o sobrenome do pai

Shiloh, filha de Angelina Jolie e Brad Pitt, conseguiu autorização judicial para retirar o sobrenome do pai. A jovem entrou na justiça com o pedido no final de maio e não teve problemas para obter a aceitação, conforme o site TMZ. Shiloh iniciou a ação três dias após completar 18 anos.

Segundo Peter Levine, advogado de Shiloh, a decisão veio “após eventos dolorosos” em relação ao ator. De acordo com o TMZ, não houve audiência formal. As leis da Califórnia declaram que, antes do juiz aprovar uma petição de mudança de nome, é necessário ter os formulários legais publicados em um jornal durante um mês. Após o período, a solicitação aparece na seção de aviso legal da publicação.

Shiloh e Brad Pitt começaram a se desentender durante o divórcio do astro de Hollywood com Angelina Jolie. Após a separação, a jovem ficou ao lado da mãe e, com base em relatos, Brad teria se afastado dos filhos. O fim do casamento dos artistas foi em 2016.

Além de Shiloh, Angelina e Brad são pais de Maddox (22), Zahara (19), Pax (20), Shiloh (18) e os gêmeos Knox e Vivienne (15). O ex-casal enfrentou uma batalha judicial para definir a guarda dos filhos. Ao fim, a atriz garantiu a custódia e o ator teve apenas o direito de visitá-los.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)