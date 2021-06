Fernanda Venturini se diz ‘contra a vacina’ e reclama: 'Fui xingada de tudo que é nome'

A ex-jogadora da seleção brasileira de vôlei Fernanda Venturini foi atacada nas redes sociais ao divulgar que foi vacinada contra o coronavírus no último sábado, 26, pois, na postagem, ela se mostrou "contra a vacina" e fez uma afirmação controversa ao dizer que tomou a Pfizer para poder viajar pelo mundo.

A ex-mulher do ex-técnico Bernardinho postou vídeo no Instagram neste domingo, 27, para se explicar: "Estou aqui para tirar um mal entendido porque fui muito mal interpretada ontem ao falar da vacina. Você acha que eu tô feliz com 500 mil mortres que o Brasil teve e milhões de mortes que o mundo teve? Se eu fosse contra não teria me vacinado".

"Hoje eu tenho um programa que fala saúde (no Youtube). Somente espero que as pessoas tenham mais educação e respeito porque fui xingada de tudo o que é nome. É incrível. As pessoas têm o direito de entrar no seu Instagram e te xingar. Tô muito chateada com a repercussão que teve", reclamou.

"Se eu magoei alguém, peço desculpa. Mas acho que não foi isso que eu quis dizer", completou.