Fernanda Lima revela fama de ‘fofoqueiro’ de Hilbert: ‘Toma cerveja e conta para todo mundo’

Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert receberam na última quinta-feira (15), no programa Bem Juntinhos, da GNT, a humorista Dani Calabresa e Pedroca Monteiro, apresentadores do ‘Dani-se’, para falar sobre a relação e o companheirismo entre amigos. As informações são da GNT.

Durante o bate-papo, que falava sobre o início de amizades, Dani e Pedroca relembram que começaram ser próximos, tendo como maior intuito fazer o programa acontecer de fato. "Eu ofereci um projeto para o GNT, o Dani-se, e falaram, mas pera aí, quem vai ser o seu parceiro? Começaram a fazer uma lista e a diretora, Lilian Amarante, falou: "O seu parceiro é o Pedroca." Aí a gente trocou mensagens e a gente marcou um date, eu falei vem aqui em casa para a gente conversar sobre o projeto e para ver a nossa sintonia. A gente teve uma crise de risos”, disse a comediante.

Mesmo sendo o tipo de pessoa que faz amizade fácil com as pessoas, Dani afirmou preferir os bons e poucos amigos para confiar, àqueles que cabem em uma mão, ou seja, apenas cinco pessoas. Concordando com a afirmativa da apresentadora, Fernanda Lima também revelou ser seletiva com o ciclo de amizades. A atriz ainda afirmou que se um amigo contar um segredo seu, a culpa é toda sua.

Dani ainda questionou: "Mas você não conta nem para o Rodrigo?" e a global explicou: "Eu não conto nada para ele, porque ele toma uma cerveja e conta para todo mundo”.