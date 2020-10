Rodrigo Hilbert publicou tbt expressando saudade do Pará

Rodrigo Hilbert usou as redes sociais nesta manhã de quinta-feira (29), para expressar a saudade que estava sentindo do Norte. O apresentador do programa ‘Tempero de Família’, no canal GNT, postou uma foto no meio do rio e usou como legenda a hastag “tbt”, que significava traduzindo para o português, um termo usado para quinta-feira do retorno ou regresso.

A hashtag é utilizada pelos usuários de redes sociais para marcar fotos que se referem ao passado, que trazem saudades.

“Bom dia !! Kkk #tbt no meio do Pará”, escreveu Rodrigo no Twitter.

Bom dia !! Kkk #tbt no meio do Pará pic.twitter.com/KYj7gIiXEx — Rodrigo Hilbert (@RodrigoHilbert) October 29, 2020

Internautas não perdoaram a fama de homem perfeito do apresentador e brincaram com o clique. “Ele construiu a própria canoa dentro do rio, no meio do Pará, enquanto lutava com 8 jacarés. Só então ele construiu o forno e tal”, escreveu um seguidor. “Belo, recatado e da selva”, elogiou a outra.

Na verdade primeiro ele construiu a própria canoa dentro do rio, no meio do Pará, enquanto lutava com 8 jacarés. Só então ele construiu o forno e tal... — 🧙‍♀️ (@_mgbf) October 29, 2020

belo, recatado e da selva ❤️ — karina (@karamelo___) October 29, 2020

Em 2018, a riqueza da culinária paraense foi destaque na nova temporada de “Tempero de Família”. Nos episódios, Rodrigo participou de gravações no mercado do Ver-o-Peso. Bem à vontade, ele se juntou aos feirantes para obter um dos ingredientes mais trabalhosos: o tucupi.

“Eeeee Belém do Pará... terra boa!!!”, declarou, após passar quase um mês por aqui.

Em sua passagem pela capital paraense, Rodrigo visitou pontos turísticos, conversou com Dona Onete, a fotógrafa Walda Marques, visitou o Ponto de Cultura Alimentar Iacitatá e até apareceu conduzindo uma rabeta.

“Linda e encantadora Belém do Pará, muito obrigado pelo carinho com toda a equipe de #temperodefamilia. Depois de 22 dias com muito tacacá, maniçoba, tucupi, jambu, pupunha, alfavaca, bacuri, cupuaçu, açaí, filhote, tambaqui e muitos encontros especiais, vamos sentir saudades!!!”, postou nas redes sociais à época.