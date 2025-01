Fernanda Garay anuncia o nascimento de sua primeira filha, Aurora, em post na web

Fernanda Garay, ex-jogadora de vôlei e comentarista da TV Globo, anunciou nesta sexta-feira (10/01) o nascimento de sua primeira filha, Aurora. A bebê nasceu às 9h12 e a notícia foi compartilhada pela atleta por meio de suas redes sociais.

“Nesta manhã do dia 10/01/2025 às 9:12 nasceu a Aurora! Estamos radiantes com a chegada dela e muito felizes em compartilhar a boa nova com todos vocês. Aurora veio para trazer luz para os nossos dias e nos mostrar que a vida pode e será ainda mais maravilhosa!!!”, escreveu Fernanda.

A ex-jogadora também agradeceu o apoio recebido durante a gravidez. “Muito obrigada pelas mensagens e boas energias que recebemos em todos esses meses! Agora com licença que eu vou continuar babando a minha pequena, pois estou amortecida de tanto amor”, completou.

Fernanda Garay é casada com Márcio Santos desde 2017. O casal oficializou a união em uma cerimônia realizada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A relação começou quando Fernanda tinha 21 anos, e, aos 38, ela celebra agora o nascimento de sua primeira filha.