Felipe Titto e Zé Roberto não se apresentam no rock no 'Dança dos Famosos'

Neste domingo, 8/11, Fausto Silva anunciou no Domingão que o time masculino do Dança dos Famosos teve dois desfalques na apresentação do rock. Após Juliano Laham se ausentar da disputa por causa de um tumor benigno chamado feocromocitoma - ele já fez a cirurgia e se recupera bem -, Felipe Titto e Zé Roberto não mostraram suas performances no palco do programa. O ator testou positivo para a Covid-19 e o ex-jogador de futebol está com lombalgia.

"Esse ano, um ano totalmente atípico em todos os aspectos, nós perdemos metade do time masculino. Não bastasse o Juliano Laham, que, felizmente, já foi operado e está em recuperação, mas tá fora do Dança. Essa semana Felipe Titto com Covid e Zé Roberto com lombalgia estão fora do rock. Por isso, teremos três duplas no time masculino", explicou o apresentador.

Além de falar sobre os integrantes do time dos homens, o apresentador afirmou que Danielle Winits volta para o palco do Domingão. A atriz teve uma entorse no tornozelo e teve que se ausentar do programa durante duas semanas para se recuperar.

"Dani Winits que volta na próxima etapa."