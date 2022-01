Felipe Neto gasta R$ 60 mil com roupas de cama para 'afogar as mágoas'

O youtuber Felipe Neto revelou que gastou R$ 60 mil em roupas de cama e toalhas durante uma ida ao shopping para “afogar as mágoas” logo após o fim do namoro com Bruna Gomes. As informações são do Metrópoles.

“Eu fui ao shopping hoje afogar as mágoas e comprar coisas pra tentar me sentir melhor. Descobri porque cartões de crédito precisam de limite. Spoiler: não me senti melhor”, escreveu ele no Twitter. “Você gastou 26 mil reais em lençol?”, perguntou um fã. “Não. 60 [mil]. Com os edredons, fronhas e toalhas. Eu estou falando, ninguém deve ir ao shopping triste”, respondeu o influenciador.

Felipe Neto e Bruna terminaram o relacionamento em dezembro de 2021 e logo no primeiro dia de 2022, o youtuber fez um longo desabafo sobre seu quadro depressivo. "Eu caí. Eu caí legal mesmo. E estou lá… No fundo do poço, com 20cm de fezes, q não é suficiente pra me afogar, mas o suficiente pra querer afogar. Então… É onde eu tô. Muita gente diz “ah rico não sofre, pq se tiver triste é só ir pras Maldivas” - as pessoas esquecem q qnd a gente está nos 20 cm de cocô, não há força que nos faça querer ir pras Maldivas", iniciou ele no texto, confira: