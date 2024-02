Fátima Bernardes saiu da Globo: apresentadora deixa emissora após 37 anos

Fátima Bernardes não é mais contratada da Globo, após 37 anos. O contrato da jornalista e apresentadora encerrou no final de 2023 e não foi renovado pela emissora. Fátima fez parte de programas emblemáticos da televisão, como Jornal Nacional e Encontro.

VEJA MAIS

A partir de agora, a jornalista e apresentadora trabalha na Globo por obra - assim como acontece com outros artistas. O vínculo com a emissora será mantido enquanto o programa estiver no ar. Por hora, não há projetos previstos para Fátima.

Ao lado do ex-marido, William Bonner, Fátima Bernardes apresentou o Jornal Nacional, Encontro - que hoje está com Patrícia Poeta - e The Voice Brasil. A jornalista também esteve no Gente, do GNT (sem renovação).

Na última sexta-feira (23), Fátima foi anunciada como parte da Play 9 e deve participar do “Paris É Brasa”, acompanhando os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)