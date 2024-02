Fátima Bernardes registra primeira vez no Galo da Madrugada: "Foi incrível"

Fátima Bernardes finalmente realizou um desejo antigo neste Carnaval. Pela primeira vez, participou do renomado bloco do Galo da Madrugada, em Recife, cidade natal de seu namorado, o deputado federal Túlio Gadêlha. O acontecimento ocorreu neste sábado (10) e a apresentadora fez questão de registrar o momento em suas redes sociais.

"Minha estreia no Galo da Madrugada foi incrível. Túlio é um verdadeiro folião e, desta vez, ele me conduziu pelo desfile do 'maior bloco do mundo'. Encontrei muitos amigos e foliões carinhosos, distribuindo beijos e corações", compartilhou a apresentadora.